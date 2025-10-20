スピードスケート・ショートトラックのワールドツアー第2戦は19日、モントリオールで行われ、女子1500メートルは平井亜実（トヨタ自動車）が16位だった。順位決定戦に回った男子5000メートルリレーと混合リレーの日本はともに6位だった。（共同）