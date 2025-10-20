自民党と日本維新の会が連立政権を樹立する見通しになり、2025年10月20日 18時から調印が行われることになった。連立協議にあたって主要争点として急浮上したのが、国会議員の定数削減だ。この日午前、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見した公明党の斉藤鉄夫代表は、国民の関心事は「政治とカネ」だと指摘。定数削減に急に焦点が当たったことは、国民の関心事に対する「すり替え」だと批判した。公明党も「議論そのもの