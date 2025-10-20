SNSで知り合った「有名な投資家の部下」を名乗るアカウントから「優良銘柄をお送りします」などと言われ、福岡県宇美町の63歳の無職の男性が現金2500万円余りをだまし取られました。警察によりますと、ことし7月、男性がTikTokを閲覧中、有名な投資家の動画が流れてきました。動画は「投資でもうけることができる」という内容で、男性が動画の投稿者にメッセージを送るとLINEに誘導され、やり取りが始まりました。動画の投稿