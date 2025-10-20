確たる軸はないのか。【もっと読む】どこまで姑息か国民民主・玉木代表…千葉県連の「パワハラ問題」お手盛り調査でこっそり“幕引き”国民民主党の玉木代表が19日、SNSに〈協力はします。約束を守る政権なら〉と投稿。自民党の高市総裁が掲げる経済政策について〈私たちの考えに近いのも確か〉と評し、協力に前向きな考えを示した。日本維新の会が連立入りの「絶対条件」に掲げた「議員定数の削減」についても、18日に〈自民