【あの人は今こうしている】真田広之「SHOGUN」エミー賞18冠の傍らで柳沢慎吾が大ブレーク！期待膨らむ「ひとり甲子園」の次中島唱子さん（女優／59歳）◇◇◇昭和の音楽やドラマが根強い人気だ。1983（昭和58）年にパート1が放送された「ふぞろいの林檎たち」（TBS系）もその一つ。劇中で容姿にコンプレックスを持つ女子大生を演じて注目されたのが中島唱子さんだった。「渡る世間は鬼ばかり」でも意地悪な店員役