※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ非常勤講師・岡田は赴任初日から自慢話ばかりで生徒に嫌われ、ついには授業をボイコットされる。妊娠で休業後も復帰すると幸せ自慢を繰り返すが、生徒の反応は冷たい。さらに人気の実習生・川合への嫉妬から、生徒の言葉を歪めて伝え川合を動揺させる。一方、岡田は校長に呼び出され、「彼は私のファンだから大丈夫」と余