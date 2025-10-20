日本時間午後５時と午後１１時にシュナーベル欧州中央銀行（ＥＣＢ）専務理事が発言する。シュナーベルＥＣＢ専務理事は９月１１日に「現状ではＥＣＢのさらなる利下げの理由は見当たらない」、９月１５日に「ＥＣＢの政策金利は適切な水準にある」と述べていた。シュナーベル専務理事がきょうの発言でＥＣＢの利下げサイクルの終了を示唆するようであれば、ユーロが買われる可能性がある。 また