ファン感謝イベント「京アニのセカイ展」 ©Kyoto Animation Co.,Ltd. 京都アニメーションが、10月25日・26日に京都市勧業館 みやこめっせで開催するファン感謝イベント「京アニのセカイ展」。その中で行なわれる、2026年新作発表ステージの模様が、YouTubeでライブ配信される事になった。配信は10月25日14時から。 同時刻にスタートするステージ「京都アニメーション2026 新作発表ステ