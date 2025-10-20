札幌の赤れんが庁舎や複数の映画館などで１０月１０〜１２日に開催された、北海道の食と映像の魅力を味わう複合イベント「ＨＯＫＫＡＩＤＯＦＯＯＶＩＥＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２５（北海道フービーフェスティバル）」が好評の中で閉幕。２０日、開催報告が発表された。赤れんが庁舎前庭にレッドカーペットを敷いての盛大なオープニングセレモニーや食にまつわる映画２０作品の上映、映画関係者や料理人によるシンポジウム