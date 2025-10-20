¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç£²£µ¡×¤Ï£²£°Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎËÌÀîè½±û¤¬Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¸½ºß³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎËÌÀîè½±û¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç£²£µÊÂ¤Ó¤Ë¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££±£²·î£µÆü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç£²£µ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼½©£Í£ï£ö£é£î¡Ç£Æ£ï£ò£÷£á£ò£ä£÷£é£ô£è£È£ï£ð£å±©²ì¼ë²»¡¦²£»³ÎèÆàÂ´¶È¥¹¥Ú