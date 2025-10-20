歌舞伎役者の人間ドラマを描き、大ヒットしている映画「国宝」のロケ地となった関西の芝居小屋や文化施設に、ファンが押し寄せている。数奇な運命をたどりながら芸の道にまい進する主人公の人生を追体験したいファン心理をくすぐっているようだ。（京都総局畝河内星麗）来館者１０倍映画は、任侠（にんきょう）一家に生まれた主人公の喜久雄（吉沢亮さん）が、上方歌舞伎の名門に引き取られ、同世代の御曹司・俊介（横浜流星