フラムのイウォビと競り合うアーセナルのライス（左）＝18日、ロンドン（AP＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州各リーグ（13〜19日）で、イングランドはアーセナルがフラムを1―0で下し、勝ち点19として首位を堅持した。マンチェスター・シティーはエバートンに快勝して3差の2位に浮上。ボーンマスとリバプールが、さらに1差で追う。スペインは首位のレアル・マドリードがヘタフェを1―0で退けて勝ち点を24に伸ばした。2差