不動産不況が長引く中国で、9月の新築住宅価格指数が、主要70都市の9割にあたる63都市で前の月から下落したことが分かりました。中国国家統計局の20日の発表によりますと、9月の新築住宅価格指数は主要70都市のうち63都市で前の月から下がりました。前の月と比べて下がった都市は6か所増え、全体の9割となっています。上昇したのは、北京市や上海市、吉林省・長春市など5都市で、2都市は横ばいでした。中国政府は不動産市場の活性