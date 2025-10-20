アメリカの老舗ライフスタイル誌「タウン・アンド・カントリー」は、最新号の表紙に「お忍びのプリンセス」との見出しとともに秋篠宮家の長女・小室眞子さんの写真を掲載しました。【写真を見る】小室眞子さんが米老舗雑誌の表紙に『お忍びのプリンセス』6ページにわたり特集「タウン・アンド・カントリー」の10月号の表紙は、小室眞子さんの写真とともに「お忍びのプリンセス。日本の皇族はどうやってすべてから逃れたのか」との