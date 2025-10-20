お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之さんが、自身のＳＮＳを更新。インフルエンザに罹患したことを明かしました。 【写真を見る】【 ウエストランド・井口 】インフルエンザに罹患「ついに限界を向かえて高熱」「しっかり休んで、しっかり治します」井口浩之さんは「3週間くらいずっと体調悪かったり声出なかったりしたんですが、ついに限界を向かえて高熱が出ちゃいました」「ちょっとだけお休みさせていただきます