秋田市仁井田で連日クマが目撃されています。仁井田小学校の敷地内でも目撃されていて、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと18日午前8時25分ごろ、自宅の庭で作業をしていた70代の女性が、秋田市仁井田本町一丁目の側溝の中にいるクマ1頭を目撃しました。また、18日午前11時ごろには60代の男性が、秋田市仁井田本町一丁目の自宅敷地内のカキの木にのぼっている体長約50センチのクマ1頭を目撃しました