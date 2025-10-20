19日朝、大館市の南小学校の近くでクマ2頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと19日午前7時半ごろ、車に乗っていた80代の男性が大館市二井田字下川原の太陽光パネル敷設地にいるクマ2頭を目撃しました。クマは体長が約1メートルと、体長約50センチだということです。近くの民家までは約50メートル、南小学校までは約100メートルの場所で、警察が注意を呼びかけていま