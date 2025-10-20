20日午前10時半過ぎ、新潟市東区で原付バイクと軽自動車が衝突する事故がありました。この事故で原付バイクを運転していた76歳の男性が死亡しました。事故があったのは、新潟市東区太平の市道です。新潟市北区に住む76歳の男性が運転する原付バイクと、新潟市東区に住む44歳の女性が運転する軽自動車が衝突しました。警察によりますと20日午前10時半過ぎに、軽自動車を運転していた女性から「事故があった」と110番通報がありまし