19日朝、大館市の大館桂桜高校の近くでクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと19日午前6時ごろ、自宅にいた60代の男性が、大館市片山町三丁目の雑木林にいる1頭のクマを目撃しました。すぐ近くには民家があり、大館桂桜高校までは約150メートルの場所です。警察が注意を呼びかけています。