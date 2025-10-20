カルビー株式会社は、成型ポテトチップス「クリスプ」から、新フレーバー「クリスプ のりしおバター味」を10月13日に全国のコンビニエンスストアで先行発売すると発表しました。今回の商品は、カルビー社員およそ100名を対象に実施されたアンケートをもとに開発されています。複数の候補の中から選ばれたのは、のりの香りとコクのあるバターが調和する「のりしおバター味」。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】