10月19日に開催されたスコットランドリーグ第８節で、日本人４選手を擁する２位のセルティックが、12チーム中11位に沈むダンディーと敵地で対戦。旗手怜央が先発し、コンディション不良で日本代表を離脱した前田大然、新戦力で出場機会確保に苦労している山田新と稲村隼翔はベンチ外となったなか、０−２でまさかの完敗を喫した。旗手はビッグチャンスを迎えるもモノにできず。71分にはペナルティエリア内で相手のハンドを誘っ