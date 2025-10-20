三井住友海上は20日、柔道女子78キロ級で、24年パリ五輪個人戦5位、混合団体戦銀メダルの高山莉加（31）が現役引退すると発表した。昨夏以降はケガで戦列を離れており、結果的にパリ五輪が現役最終戦となった。宮崎県都城市出身の高山は3歳で柔道を始め、鹿児島南高から13年4月に実業団強豪の三井住友海上に入社。寝技や大内刈りを得意とし、22年12月のグランドスラム東京大会決勝では21年東京五輪金メダルの浜田尚里を破って