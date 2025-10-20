俳優の伊藤健太郎（28）が20日、自身のインスタグラムを更新。サーフィン姿を披露し、注目を集めている。「ちょっと前のサーフィン」と書き出した伊藤。サーフボードを持つ後ろ姿や波乗りする動画などを公開し、「海は癒やされますね」とつづった。「寒くなってきました、皆さんご自愛くださいな。kentaro.....」と締めくくった。フォロワーからは「カッコいい」「引き締まったボディ」「肩の筋肉がモリモリですね〜」「ビ