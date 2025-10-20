阪神・森下翔太外野手のムードメーカーぶりが表れたシーンだった。ＣＳでは３試合通算で９打数６安打３打点の打率・６６７と打ちまくり、ＭＶＰを受賞。１７日、その表彰式後だ。スキップでナインの列に戻った姿がＳＮＳでも話題になっている。本人に聞くと、「ふざけようかなと思ってやっただけです」といたずらっ子のような表情で教えてくれた。スキップで戻ってきた森下にチームメートたちも笑顔になり、球場もどっと沸い