自民党の高市総裁は、２１日に首相に指名された場合の人事で、筆頭格となる政務の首相秘書官に飯田祐二・前経済産業次官を起用する方向で調整に入った。政務の官房副長官には、自民党総裁選で高市陣営の政策立案などを担った尾崎正直衆院議員と佐藤啓参院議員をあてる方向だ。飯田氏は、岸田政権で経済産業政策局長として脱炭素政策を主導したほか、大阪・関西万博の旗振り役も担った。退官後の今年７月からは内閣官房参与を務