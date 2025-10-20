１９日のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」には、元フジテレビの三田友梨佳アナウンサーがゲスト出演した。世田谷の居酒屋「ぼんたん熊」を舞台に、ＭＣの松岡昌宏、博多大吉らとトーク。大吉が「とんでもないお嬢様じゃないですか」とぶっ込んだ。三田アナの実家は大正元年創業の老舗料亭「玄治店濱田家」で、祖父が明治座元会長という華麗なる家系の出身。１杯目をビールで開幕し「（明治座を）父が経営