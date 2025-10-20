陸海空の３自衛隊による「自衛隊統合演習」が２０日、始まった。２年に１度行う実動演習で、今回は過去最多となる５万人超の隊員を動員する。防衛省は今年、全国の部隊や装備を集める恒例の式典「観閲式」や「観艦式」の中止を決めている。日本周辺の安全保障環境の悪化を受け、その分、演習に力を注ぐ方針だ。（溝田拓士、横須賀支局光尾豊）「もはや海自には、観艦式のための余力はない」演習は３１日まで全国の地上施設と