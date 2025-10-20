NHKの会長を1997年から7年半務めた海老沢勝二氏が19日、亡くなりました。91歳でした。【映像】NHKの会長を7年半務めた海老沢氏海老沢氏は誤嚥性肺炎のため、東京都内の病院で19日午後10時過ぎに死去しました。茨城県出身で1957年にNHKに入局し、政治部長や報道局長を務め、97年会長に就任しました。しかし、2004年職員による番組制作費の着服事件など不祥事が相次ぎ、独裁的な経営を行っているという批判も上がったことで、