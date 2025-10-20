ドジャースが２年連続のワールドシリーズ制覇を狙う中、球界全体を巻き込む議論が渦巻いている。発端は「資金力の暴走」に関する論争だ。大谷翔平投手（３１）の７億ドル（当時約１０１５億円）契約を筆頭に、山本由伸投手（２７）、ブレイク・スネル投手（３２）、タイラー・グラスノー投手（３２）らへの巨額投資が続き、他球団との差は拡大。ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズを４勝０敗でスイープしたことで、両チーム