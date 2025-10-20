女優の杉咲花（２７）が、１９日深夜放送の「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）に出演。私生活を語った。周りを見て動くことが好きという杉咲は、差し入れも大好き。「せっかく差し入れするなら、ずっと使ってもらえるようなものを入れたいな」ということで、キャンドルを贈るそうだ。気遣いに長けた杉咲だが、悩みもあるそう。「仕事が、特に人と人とが集まって何か１つのことをやるってそりゃ色んなことが