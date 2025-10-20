大分県豊後大野市の自宅敷地内で草刈りをしていた男性が倒れているのが見つかり、その後、病院で死亡が確認されました。男性の近くにはショベルカーが横転していて、警察が経緯を詳しく調べています。 19日午後2時半過ぎ、豊後大野市三重町で、「親族の男性が自宅裏のショベルカーのそばで倒れている」と消防を通じて、警察に通報がありました。 男性は病院に搬送され手当てを受けていましたが、その後、死亡が確認