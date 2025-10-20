お笑いトリオ・安田大サーカスの団長安田が２０日、東京・目黒消防署で目黒消防署長から感謝状を贈呈された。安田は９月２日午後３時２８分覚知、目黒区中目黒３丁目で発生した全焼を含む住宅等４棟と車両３台等が焼損した火災において、近接する神社境内の立ち木への飛び火対応を実施した功労で、感謝状が贈呈された。署長から「自らの危険を顧みず放水を実施し、飛び火による延焼の拡大を防止した」と感謝状を受け取った安