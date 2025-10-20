女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２１日に、第１７話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）出奔した銀二郎（寛一郎）を探し、東京を訪れたトキ（郄石あかり）。銀二郎が住む下宿でトキは、松江随一の秀才・錦織友一（吉沢亮）と出会う。さらに銀二郎と一緒に住んでいるという松江出身の帝大生・根岸（北野秀気）と若宮