◆秋季関東地区高校野球大会▽準々決勝山梨学院６―３浦和学院（２０日・山日ＹＢＳ）来春センバツ出場への重要な参考材料となる秋季関東大会は準々決勝を迎え、春夏連続で甲子園に出場した山梨学院（山梨１位）が浦和学院（埼玉２位）を６―３で破って来春センバツ出場を確実にした。今夏の甲子園で右肘を負傷し、新チーム結成後も県大会まで打者に専念していた菰田陽生主将（２年）が「４番・投手」で今秋初登板。４回途中