歌手・藤井フミヤの長男で、フジテレビの藤井弘輝アナウンサーが、１８日に３４歳誕生日を迎えたことを報告した。２０日までにインスタグラムを更新し、「３４さい。」と添えたモノクロの写真をアップ。「ということですな。＃黙っていても歳をとる＃１９９１」とつづった。眼鏡をかけた姿は父に似た雰囲気。フォロワーからは「３４年前フミヤをパパにしてくれてありがとう」「フミヤくん？と思ったら弘輝さんでお父さんにソ