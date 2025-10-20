フリーアナウンサーの坐間妙子（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。第2子、第3子となる男女の双子を出産したことを報告した。坐間アナは「先日、元気な女の子と男の子を出産しました」と報告。生まれたばかりの子供たちを抱くショットを公開した。「去年2回の流産をし、体外受精も保険適用リミットの迫った5回目上の娘も体外受精4回目だったので覚悟はしていましたが、なかなか長い道のりでしたいつまで妊娠を継