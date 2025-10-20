19日、南魚沼市の巻機山で40代の男性ら2人が遭難し、20日午前11時に40代の男性1人が救助されました。残る1人の捜索が続いています。遭難したのは、巻機山で沢登りをしていた群馬県前橋市に住む40代の男性と60代の男性の2人です。警察によりますと、19日午前11時半頃、40代の男性から「下ることも登ることもできなくなった」と消防へ通報がありました。男性らは18日、4人で巻機山に向けて沢登りを開始しましたが、避難小屋まで到着