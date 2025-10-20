ビックカメラは、ECサイト「ビックカメラ・ドットコム」で定期購入サービスを開始した。日用品などの対象商品を定期的に購入できる。 対象商品には「定期購入対象商品」と表示されており、商品ページで「定期購入」を選んで申し込む。定期購入サービスは照会画面から、配達日や数量、契約内容の変更がいつでも可能。 対象となるのは、ペーパー類、日用品、ペット用品、コンタクトレ