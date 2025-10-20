中国のGDP＝国内総生産が20日に発表され、7月から9月までの成長率は、去年の同じ時期と比べてプラス4.8パーセントに留まりました。中国国家統計局が発表した7月から9月までのGDPの成長率は、去年の同じ時期と比べてプラス4.8％となり、前の期の5.2％から減速しました。個人消費はプラス3％と伸び悩み、消費の冷え込みが鮮明になりました。特に打撃を受けているのはホテル業界。消費が減った分を取り戻そうと苦肉の策に出ています。