日本ハムの新庄剛志監督（53）が20日、自身のインスタグラムを更新。勝者が日本シリーズ進出となるソフトバンクとのパ・リーグCSファイナルステージ第6戦を前に、決意を記した。日本ハムはファイナルS開幕から連敗と後がない状況だったが、そこから3連勝。逆王手をかけた。新庄監督は「3勝3敗最終決戦どこかに神様はいました」と書き出し「さぁどちらが勝つかワクワクしながら観といてばい」と野球ファンへ呼びかけ