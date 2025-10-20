愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会は２０日、２０２６年９〜１０月に愛知県と名古屋市で共催するアジア大会のボランティアの名称が「ＯＮＥＡＳＩＡＣＲＥＷ」（ワンエイジアクルー）に決まったと発表した。１日から９日まで、ボランティア採用者を対象に投票を行った結果、決定した。名称のコンセプトは、ボランティアが関わる全ての人々に体験や感動を共有し、アジアをひとつにする姿を思い描いてお