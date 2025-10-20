「徳島ヴォルティス杯」（２０日、鳴門）優勝戦が行われ、１号艇の常住蓮（２４）＝佐賀・１２６期・Ａ１＝がインから逃げ切って、今年６回目の優勝を飾った。これで「目安」となる一般戦での優勝６回を達成し、来年３月に行われるＳＧ・第６１回ボートレースクラシック（２０２６年３月２４〜２９日・蒲郡）の出場に大きく前進した。常住は２月の徳山一般戦を皮切りに、３月の住之江ルーキーシリーズ、５月のからつ一般戦