バングラデシュの首都ダッカにある国際空港で週末に大規模な火災が発生し、国の主要産業である衣料品の輸出に大きな被害が出ています。バングラデシュの首都ダッカにある国際空港で18日、貨物ターミナルが激しく炎上しました。航空機の運航が一時、全面的にストップしましたが、すでに再開されています。地元当局によりますと、この火災で消防隊員らおよそ30人がけがをしたということです。バングラデシュは、中国に次ぐ世界2位の