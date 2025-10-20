国民的シリーズ「男はつらいよ」などで知られる映画監督の山田洋次氏（９４）が２０日、港区・東京タワーでメガホンをとった最新映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（１１月２１日公開）タクシーセレモニーに主演の倍賞千恵子（８４）、木村拓哉（５２）らと登場した。同作は木村演じるタクシー運転手と、神奈川の高齢者施設へと移動するため乗車した倍賞の２人を、刻々と変化する東京を舞台に描くヒューマンドラマ。撮影中のエピソー