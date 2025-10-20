自民党派閥の政治資金パーティーでの不記載を巡るいわゆる裏金事件で、不起訴となった高木毅元衆議院議員について検察審査会は「不起訴相当」と議決しました。旧安倍派の有力議員「5人衆」の1人だった高木毅元議員は自身が代表を務める政治団体の収支報告書に派閥から受け取った約1000万円を記載していなかったなどとして刑事告発されましたが、不起訴となっていました。この処分について検察審査会は「不起訴相当」と議決しました