木村拓哉（52）が20日、山田洋次監督（94）の新作映画「TOKYOタクシー」（11月21日公開）本編にも東京の名所として出てくる東京タワーで、自ら運転するタクシーに倍賞千恵子（84）を乗せて登場した。「タクシーセレモニー」と題したイベントのトークの中で、木村は、山田洋次監督（94）が「僕はテクノロジーじゃなく、芝居を撮りに来ているんだ！」と激怒したと告白。「倍賞さんと背筋がピンと伸びた」と明かし、会場を沸かせた。