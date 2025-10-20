ドイツ１部ブレーメンが、来夏にＤＦ菅原由勢の買取りオプションを発動させ、完全移籍に移行する見通しだと、英メディア「スポーツ・ブーム」が報じた。右サイドバックを主戦場とする菅原は今夏、イングランド・チャンピオンシップ（２部）のサウサンプトンから、買取りオプション付きのレンタル移籍でブレーメンに加入。北中米Ｗ杯出場へ向けてアピールを続けている。ここまでリーグ戦６試合連続スタメンに選ばれ、ほぼフル