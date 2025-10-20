キリンビールが10月7日に発売した、未来に向けた次世代定番ビール「キリングッドエール」の販売数量が、発売から8日で年間販売目標の60万ケースを突破した。この販売好調を受け、年間販売目標を当初予定の約1.5倍となる90万ケースに上方修正する。同社は好調要因として、次の3点を挙げる。(1)素材や製法を一から検討して実現した、”まったく新しい”おいしさへの高い評価独自性のある「フルーティな味･香り」と「後味の良さ」を両