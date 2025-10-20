中国の月探査プロジェクトの最新情報によると、中国の月探査機「嫦娥7号」は来年打ち上げ予定とのことです。嫦娥7号は月の南極に赴き、月面環境探査や水・氷探査など一連の科学研究ミッションを展開する計画です。嫦娥7号に関連するミッションは目下順調に進んでおり、多国間共同月探査の枠組みが形成されています。タイ国立天文研究所はこのほど、中国と協力する嫦娥7号のペイロードである月粒子モニターを提出したと発表しました