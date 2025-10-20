19日朝、秋田市泉の住宅街でクマの目撃が相次ぎました。秋田工業高校の敷地内でも目撃されていて、警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと19日午前6時35分ごろ、車に乗っていた40代の女性が秋田市泉東町の市道を横断するクマ1頭を目撃しました。クマは体長が約1メートルで、すぐ近くには民家がある場所です。このほかにも19日午前6時ごろには秋田市保戸野中町で、午前6時半ごろには秋田市保戸野金